Венгер: «После десяти туров мы на вершине таблицы»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал победу в матче десятого тура АПЛ против «Эвертона» (2:1).

«Мы были очень сконцентрированы и доминировали в обоих таймах. Это очень важные три очка. Мы должны были объединить свои усилия для команды и клуба. Надеюсь, что подобное стремление мы сохраним и в будущем», – говорит Венгер.

Также наставник поделился своим мнением о Месуте Озиле.

«Он игрок топ-уровня. Я бы лучше еще раз посмотрел на его игру вместо того, чтобы говорить о нем. После десяти туров мы на вершине таблицы. Будем бороться и дальше. Эта неделя была идеальной. Пришлось непросто, поэтому некоторым игрокам я дам отдохнуть во вторник».