Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Венгер: «После десяти туров мы на вершине таблицы»

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал победу в матче десятого тура АПЛ против «Эвертона» (2:1).

    «Мы были очень сконцентрированы и доминировали в обоих таймах. Это очень важные три очка. Мы должны были объединить свои усилия для команды и клуба. Надеюсь, что подобное стремление мы сохраним и в будущем», – говорит Венгер.

    Также наставник поделился своим мнением о Месуте Озиле.

    «Он игрок топ-уровня. Я бы лучше еще раз посмотрел на его игру вместо того, чтобы говорить о нем. После десяти туров мы на вершине таблицы. Будем бороться и дальше. Эта неделя была идеальной. Пришлось непросто, поэтому некоторым игрокам я дам отдохнуть во вторник».

    Источник: Twitter

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.10.2015 22:52
    Рекомендуем
    Комментарии (5)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    алекс88
    1445719928
    Пока везёт,но в итоге даже в тройке не будут
    Ответить
    AmiRshaKH 28
    1445723177
    У Арсенала из важных игр остались встречи с Мс и Тоттенхэмом,в остальных играх главное не накосячить.Пока даже 1/3 чемпионата не пройдена,поэтому канонирам важно набрать хороший очковый багаж на старте,чтоб потом было легче
    Ответить
    anton-84
    1445759597
    И вообще кому не нравится Арсенал,советую по есть говна лохи)))
    Ответить
    ologreds
    1694996933
    numo446394
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+