«Палермо» – «Интер». Смотреть онлайн

После четырех поражений подряд «Палермо» одержал победу над «Болоньей», и теперь подопечные Джузеппе Якини намереваются закрепить успех в матче с «Интером». «Нерадзурри» же после успешной победной серии стремительно скатываются вниз. И в случае фиаско с «Палермо» миланцы могут быть выставлены из лидирующей группы.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.