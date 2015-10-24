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    • Гордеев: «Когда перемололи соперника, получили огромное преимущество»

    Гордеев: «Когда перемололи соперника, получили огромное преимущество»

    Главный тренер «Мордовии» Андрей Гордеев поделился своим мнением об исходе матча 13-го тура РФПЛ против «Кубани» (1:1). По мнению наставника, его команда не сумела воспользоваться своим преимуществом.

    «Матч ожидаемо получился очень напряженным, непростым, с большим количеством единоборств. Когда перемололи соперника, когда переиграли, получили огромное преимущество, но не смогли им в полной мере распорядиться. Не получилось забить пенальти и реализовать достаточное количество моментов», – прокомментировал Гордеев.

    Источник: Р-Спорт

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    24.10.2015 18:38
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    Комментарии (3)
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    Вомбат
    1445703022
    Гордеев команду не вытащит, это ясно. Состав пора перетряхивать. Мухаметшин - бревно.
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    ologreds
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