Гордеев: «Когда перемололи соперника, получили огромное преимущество»

Главный тренер «Мордовии» Андрей Гордеев поделился своим мнением об исходе матча 13-го тура РФПЛ против «Кубани» (1:1). По мнению наставника, его команда не сумела воспользоваться своим преимуществом.

«Матч ожидаемо получился очень напряженным, непростым, с большим количеством единоборств. Когда перемололи соперника, когда переиграли, получили огромное преимущество, но не смогли им в полной мере распорядиться. Не получилось забить пенальти и реализовать достаточное количество моментов», – прокомментировал Гордеев.