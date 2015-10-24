Ташуев: «Какие-то двойные стандарты в судействе»

Главный тренер «Кубани» Сергей Ташуев прокомментировал ничью в матче с «Мордовией» (1:1), который состоялся в рамках 13-го тура РФПЛ. Наставник выразил свое недовольство работой судей.

«В первом тайме играли правильно, но не было последнего шага, чтобы повести в счете. Во втором тайме началась суета, и мы неправильно сыграли при стандарте, ошиблись, в результате чего пропустили. Я немного не согласен с первым удалением, со второй желтой карточкой. Какие-то двойные стандарты», – считает Ташуев.

При этом специалисту понравилась концовка встречи в исполнении его подопечных.

«В итоге остались вдевятером, у нас вышли молодые ребята, но мы вытерпели. Бодались, бились. Доволен тем, как провели концовку. Не дали сопернику забить, взяли очко. Но по ходу матча ничья нас не устраивала. Это футбол, так сложилось».