Сафонов: «Эмоциональный фон и свои болельщики помогут «Зениту» победить «Анжи»

Футбольный агент Алексей Сафонов считает, что эмоциональный фон после победы в Лиге чемпионов над «Лионом», а также родные трибуны помогут «Зениту» в матче 13-го тура РФПЛ уверенно обыграть «Анжи» со счетом 2:0.

«У петербуржцев хороший эмоциональный фон после победы над «Лионом» в Лиге чемпионов, да и свои болельщики будут гнать вперед. Сине-бело-голубым, если они хотят продолжить борьбу за золото, терять очки просто не рекомендуется. Отставание в 10 очков вполне отыгрывается», – заявил Сафонов.

С полным прогнозом Алексея Сафонова на текущий тур можно ознакомиться здесь.