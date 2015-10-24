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    РФПЛ. «Урал» обыграл «Амкар» в дерби

    «Урал» обыграл «Амкар» в уральском дерби со счетом 3:1 в рамках матча 13-го тура российской Премьер-лиги. Героем противостояния стал защитник хозяев Пабло Фонтанельо, который открыл счет и сделал голевую передачу.

    Чемпионат России. РФПЛ. 13-й тур

    Урал (Екатеринбург) – Амкар (Пермь) – 3:1 (1:0) Текстовый онлайн матча

    Голы: 1:0 – Фонтанельо, 7; 1:1 – Салугин, 64; 2:1 – Сапета, 64; 3:1 – Манучарян, 90 (с пенальти).

    Урал: Арапов, Данцев, Мартынович, Фонтанельо, Кулаков, Сапета, Фидлер, Ерохин, Асеведо (Манучарян, 83), Подберезкин (Бурмистров, 70), Лунгу.

    Амкар: Селихов, Занев, Джикия, Черенчиков, Бутко, Йовичич (Панцырев, 52), Гол, Узочакву, Баланович, Салугин (Анене, 71), Прудников (Курзенев, 84).

    Предупреждения: Прудников, 43; Данцев, 77.

    Судья: Алексей Николаев (Москва).

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.10.2015 14:05
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    Комментарии (8)
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    Вомбат
    1445685407
    Обычно настолько явно левые пенальти ставят в пользу коней, а 3-5 лет назад ставили в пользу Зенита. Николаев может быть и не взял бы, если бы задолженность по зарплате ему вернули бы раньше. А так - уже деньги получены и потрачены, надо отрабатывать.
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    Zenit_EKB_88
    1445685581
    Вы че дое....сь не 3-1 дак 2-1 амкар мертв
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    Poperon
    1445694729
    Победа по делу.
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    Alek7183
    1445710377
    С победой Урал! Очень хорошо идут в этом сезоне.
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    Ilya0407
    1445714653
    Урал показывает очень хороший футбол приятно посмотреть на него, и на турнирную таблицу :)
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    ologreds
    1694996935
    numo446350
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