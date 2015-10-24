РФПЛ. «Урал» обыграл «Амкар» в дерби

"Урал" обыграл "Амкар" в уральском дерби со счетом 3:1 в рамках матча 13-го тура российской Премьер-лиги. Героем противостояния стал защитник хозяев Пабло Фонтанельо, который открыл счет и сделал голевую передачу.

Чемпионат России. РФПЛ. 13-й тур

Урал (Екатеринбург) – Амкар (Пермь) – 3:1 (1:0) Текстовый онлайн матча

Голы: 1:0 – Фонтанельо, 7; 1:1 – Салугин, 64; 2:1 – Сапета, 64; 3:1 – Манучарян, 90 (с пенальти).

Урал: Арапов, Данцев, Мартынович, Фонтанельо, Кулаков, Сапета, Фидлер, Ерохин, Асеведо (Манучарян, 83), Подберезкин (Бурмистров, 70), Лунгу.

Амкар: Селихов, Занев, Джикия, Черенчиков, Бутко, Йовичич (Панцырев, 52), Гол, Узочакву, Баланович, Салугин (Анене, 71), Прудников (Курзенев, 84).

Предупреждения: Прудников, 43; Данцев, 77.

Судья: Алексей Николаев (Москва).