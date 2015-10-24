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    Мутко: «Слуцкому нет смысла уходить из ЦСКА»

    Глава РФС Виталий Мутко считает, что главному тренеру сборной России Леониду Слуцкому сейчас нет смысла уходить из ЦСКА.

    «Ясность в ближайшие дни наступит, мы эту работу ведем. Абсолютно удовлетворены работой главного тренера и его штаба, обстановкой сейчас и тем темпом, который взяла сборная. Сейчас от добра добра искать никто не собирается, мы хотели бы, чтобы Леонид Викторович работал весь цикл, включая чемпионат Европы. Такие договоренности с ним есть. Сейчас никакого смысла в освобожденном тренере нет, мы не можем ведущий клуб страны в данном случае оголять. Мы решения все найдем, и это будет работать», – заявил Мутко.

    Источник: Р-Спорт

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    24.10.2015 13:14
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    Комментарии (5)
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    photo21
    1445691559
    экономит Мутко
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    Lzz
    1445692763
    Какой он уже по счету сказавший это?
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    Serjoga
    1445707299
    Дайте Слуцкому еще одно первенство России выиграть и оставить Гончаренко участие в Лиге Чемпионов на будущий год!
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    ologreds
    1694996935
    numo446346
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