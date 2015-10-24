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    «Урал» – «Амкар». Стали известны стартовые составы

    Стали известны стартовые составы команд на матч 13-го тура РФПЛ между «Уралом» и «Амкаром». Встреча состоится в Екатеринбурге и начнется в 12:00 мск. «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча.

    «Амкар»: Селихов, Бутко, Занев, Черенчиков, Джикия, Баланович, Гол, Узочукву, Йовичич, Прудников, Салугин.

    Запасные: Герус, Хомич, Шаваев, Идову, Зайцев, Панцырев, Придюк, Курзенев, Комолов, Анене.

    «Урал»: Арапов, Лунгу, Мартынович, Данцев, Подберезкин, Кулаков, Асеведо, Фонтанельо, Сапета, Фидлер, Ерохин.

    Запасные: Шубин, Хозин, Ярошенко, Манучарян, Ставпец, Новиков, Бурмистров, Дорожкин, Белоног, Емельянов, Страндберг, Жариков.

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.10.2015 11:47
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