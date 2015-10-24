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    Пеллегрини: «Компани должен дождаться своего шанса»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Мануэль Пеллегрини не смог сказать, выйдет ли капитан команды Венсан Компани в стартовом составе в предстоящем манчестерском дерби.

    «У меня нет никаких проблем с Венсаном Компани. Просто я каждую неделю выбираю 11 человек, которые пребывают в оптимальной форме. А остальные должны ждать своего шанса, это касается всех в команде.

    Я вовсе не наказываю Венсана, у нас нет никаких проблем в отношениях. На мой взгляд, если ты и восстановился после месяца или пяти недель без игровой практики и тренировок, это не означает, что ты готов играть важный матч.Ему необходимо потренироваться еще несколько дней, прежде чем возвращаться на поле.

    Сейчас Мангаля и Отаменди хорошо справляются со своими обязанностями», – сказал Пеллегрини.

    Источник: Skysports

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    24.10.2015 10:27
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