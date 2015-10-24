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    РФПЛ. «Мордовия» и «Кубань» сильнейшего не выявили

    В матче 13-го РФПЛ «Мордовия» в родных стенах сыграла вничью с «Кубанью» – 1:1. У хозяев голом отметился вышедший на замену Луценко, у гостей – Бальде. Надо заметить, что во второй тайме саранчане после удалений Рабиу и Тлисова имели численное преимущество и даже получили право на пенальти. Однако удар с «точки» не реализовал Мухаметшин.

    Чемпионат России. РФПЛ. 13-й тур

    Мордовия (Саранск) Кубань (Краснодар) 1:1 (0:0) Текстовый онлайн матча

    Голы: 1:0 – Луценко, 59; 1:1 – Бальде, 62.

    Мордовия: Чебану, Шитов, Фибел, Рыков, Дудиев, Тишкин, Шипицин (Ле Таллек, 50), Махмудов, Власов, Мухаметшин, Самодин (Луценко, 46).

    Кубань: Беленов, Бугаев, Шандао (Аршавин, 66), Армаш, Манолев, Хубулов (Коновалов, 71), Рабиу, Игнатьев, Тлисов, Ткачев (Клещенко, 75), Бальде.

    Предупреждения: Шитов, 21; Рыков, 25; Шипицин, 28; Ткачев, 33; Рабиу, 36; Махмудов, 83; Ле Таллек, 90.

    Удаления: Рабиу, 66; Тлисов, 72.

    Судья: Сергей Карасев (Москва).

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.10.2015 16:24
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    Комментарии (4)
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    Ильин
    1445695290
    Интересно, сколько платят за такое судейство?
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    Ильин
    1445695370
    Бомбондир! Удалили Тлисова, а не Игнатьева. Не нужно тупить!
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    rtm Solncedar
    1445759745
    Кубань Молодцы! Выстояли на грани возможного! Для Карасёва уже было наплевать на результат - он всё сделал для Локомотива. Всю опорную зону "Кубани" вывел из состава перед встречей с Локо.
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    ologreds
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    numo446319
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