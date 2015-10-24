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    «Мордовия» – «Кубань». Онлайн-трансляция

    «Мордовия» проиграла уже пять матчей подряд и одержав всего одну победу в двенадцати встречах обосновалась на последней строчке турнирной таблицы. Сейчас каждый матч для саранцев как последний, тем более, с «Кубанью», которая опережает их всего на два балла. Краснодарцы с приходом на тренерский мостик Сергея Ташуева преобразились, поэтому домашней ничьей с «Зенитом» никого не удивили. Судя по всему, нам предстоит посмотреть очень упорную встречу, в которой ничейный исход никого не устроит.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Мордовия» – «Кубань». Комментатор – Андрей Ковалев. Начало в 14:30, не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.10.2015 14:02
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