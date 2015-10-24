Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • Байдачный: «За всю постсоветскую историю «Динамо» лучше всего играло при Силкине»

    Байдачный: «За всю постсоветскую историю «Динамо» лучше всего играло при Силкине»

    Экс-форвард «Динамо» Анатолий Байдачный положительно оценил перспективы Андрея Кобелева на посту главного тренера бело-голубых, считая, что руководство клуба должно поддержать наставника в неудачный период.

    — К Кобелеву отношусь положительно, он свой динамовский воспитанник, а как тренер добился единственного положительного результата «Динамо» в новом веке — бронзы 2008 года, — утверждает Байдачный. — Кроме того, он очень подходит для стратегии доверия молодежи, поскольку в прошлое пришествие в «Динамо» открыл футболу Комбаровых, Шунина, Кокорина и Смолова. Единственная проблема, сумеет ли клуб ему верить до конца. Главное, чтобы не получилось, как было, когда он в прошлый раз тренировал команду — поддерживали, когда выигрывал бронзу, но при первых же неудачах отправили на выход. У нас такое постоянно бывает. К примеру, на мой взгляд, за всю постсоветскую историю «Динамо» лучше всего играло при Силкине. И при этом Силкин уже 3 года без работы. Так мало того, еще периодически слышу разговоры, что вся блестящая игра его «Динамо» — это чуть ли не заслуга предыдущего тренера. Бред какой-то! Не знаю, почему у нас такое отношение постоянно к нашим людям, это поразительно!

    Источник: Известия

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.10.2015 07:44
    Рекомендуем
    Комментарии (3)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Вомбат
    1445673496
    Согласен. Сравнение наших тренеров с зарубежными показывает - наши не хуже. Никакие Муслины или Божовичи (или даже Адвокаты со Спалетти) нынешний Амкар в РПЛ не удержат. А Гаджиев удержит. Чтобы поднять средненький Краснодар на 3 место нужен по-настоящему большой тренер, уровня не Адвоката или Спалетти, а Моуриньо или Гвардьолы. Именно такого топ-уровня наши тренеры Кононов, Слуцкий, Рахимов и Бердыев. Поставь их во главе топ-клубов мира, и они справятся не хуже условных Анчелотти или Бенитесов.
    Ответить
    Недовольный
    1445694458
    согласен на 100%.Если бы у Мусарят было адекватное руководство в то время,то даже после неудачной серии(которая к слову случается у всех команд)его бы поддержали,выразили бы вотум доверия,а не меняли бы на Петресок и Черчесок,и сейчас они бы боролись за медали,а не плелись в середнячках.И то что ни один из тренеров работающих после него в Динамо нифига не добился яркий тому пример)При Силкине реально хотелось смотреть на их игру,глаз радовался,хоть я и не болею за них.До сих пор помню победы 4:0 над ЦСКА(когда весь второй тайм в меньшинстве играли после удаления Кураньи,и еще 2 смогли отгрузить Армейцам)и 6:2 над Тереком)
    Ответить
    ologreds
    1694996938
    numo446309
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+