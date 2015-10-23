Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • Пименов: «Могу точно сказать, что и «Динамо», и «Спартак» забьют»

    Пименов: «Могу точно сказать, что и «Динамо», и «Спартак» забьют»

    Бывший нападающий «Динамо» Руслан Пименов поделился своими ожиданиями от предстоящего в рамках 13-го тура РФПЛ матча со «Спартаком». По его мнению, соперники похожи друг на друга своей непредсказуемостью.

    «У бело-голубых есть хорошие моменты, есть не очень. Именно отсутствие стабильности и является главной проблемой столичного клуба. Чем быстрее молодежь освоится на поле, тем быстрее дела клуба пойдут в гору. Но при первых положительных моментах нельзя расслабляться и успокаиваться. Про «Спартак», в принципе, можно сказать то же самое. Команда Дмитрия Аленичева может как выиграть важную встречу, так и проиграть ее. Думаю, на выходных нас ждет битва двух самых непредсказуемых коллективов», – считает Пименов.

    Из-за отсутствия стабильности в игре команд Пименов затруднился предсказать исход встречи.

    «Если честно, то это очень тяжело. Даже представить не могу, ведь встречаются две команды, которые не отличаются стабильностью. Могу точно сказать, что забитые мячи будут и с одной, и другой стороны».

    Полностью интервью «Бомбардира» с Русланом Пименовым можно прочесть здесь.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.10.2015 20:57
    Рекомендуем
    Комментарии (2)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Garrincha58
    1445625052
    тупишь Пимен Спартак выиграет 2-0
    Ответить
    ologreds
    1694996940
    numo446278
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+