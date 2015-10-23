Пименов: «Могу точно сказать, что и «Динамо», и «Спартак» забьют»

Бывший нападающий «Динамо» Руслан Пименов поделился своими ожиданиями от предстоящего в рамках 13-го тура РФПЛ матча со «Спартаком». По его мнению, соперники похожи друг на друга своей непредсказуемостью.

«У бело-голубых есть хорошие моменты, есть не очень. Именно отсутствие стабильности и является главной проблемой столичного клуба. Чем быстрее молодежь освоится на поле, тем быстрее дела клуба пойдут в гору. Но при первых положительных моментах нельзя расслабляться и успокаиваться. Про «Спартак», в принципе, можно сказать то же самое. Команда Дмитрия Аленичева может как выиграть важную встречу, так и проиграть ее. Думаю, на выходных нас ждет битва двух самых непредсказуемых коллективов», – считает Пименов.

Из-за отсутствия стабильности в игре команд Пименов затруднился предсказать исход встречи.

«Если честно, то это очень тяжело. Даже представить не могу, ведь встречаются две команды, которые не отличаются стабильностью. Могу точно сказать, что забитые мячи будут и с одной, и другой стороны».

Полностью интервью «Бомбардира» с Русланом Пименовым можно прочесть здесь.