Перевертайло: «Надеюсь, что болельщиков будет приходить все больше»

Главный тренер «Уфы» Евгений Перевертайло прокомментировал победу в матче 13-го тура РФПЛ против «Крыльев Советов» (0:1). Эта игра стала для него дебютной в статусе наставника команды.

«После моего назначения главным тренером команды мы провели только две тренировки и теоретическое занятие, индивидуальные беседы. Сегодня все зависело от хода игры. «Крылья“ – тактическая команда, нам пришлось сразу перестроиться и корректировать действия ребят. Мне хочется поздравить болельщиков и всех жителей Уфы. Надеюсь, что болельщиков будет приходить все больше. Нам предстоит проделать еще много работы», – говорит Перевертайло.