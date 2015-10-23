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    «Эмполи» не хочет отпускать Сапонару в «Ювентус»

    Спортивный директор «Эмполи» Марселло Карли заявил, что клуб не будет продавать полузащитника Риккардо Сапонару в зимнее трансферное окно.

    «В январе никто не уйдет. Мы сохраним всех наших игроков, а те предложения, которые получим в июне, мы рассмотрим и примем решение в соответствии с политикой клуба. Мы привыкли к слухам в отношении наших игроков, это означает, что мы неплохо выступаем.

    Сапонара является для нас важным игроком, и его отсутствие из-за дисквалификации больно бьет по нам», – подчеркнул Карли.

    Отметим, что интерес к игроку проявляет туринский «Ювентус». Сумма трансфера может составить до 15 миллионов евро.

    Источник: Football Italia

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    23.10.2015 14:04
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