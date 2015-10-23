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    Котов: «Конкретного предложения по Ниассе от «Челси» нет»

    Спортивный директор «Локомотива» Кирилл Котов рассказал об интересе к нападающему клуба Умару Ниассе со стороны лондонского «Челси».

    «Разговоры есть, но нет той конкретики, которой мы хотим. Это не только английские клубы, но с приставкой «топ». Про деньги мы не будем говорить. Приятно, что нашими игроками интересуются. И то, что они интересны очень большим клубам. И не только в Англии», – рассказал Котов.

    В текущем розыгрыше российской Премьер-лиги Ниассе провел девять матчей, в которых он забил шесть голов, отдал две голевые передачи, а также заработал одно предпреждение.

    Источник: Чемпионат.ком

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    23.10.2015 09:27
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    Комментарии (2)
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    gore88
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    Котов: «Конкретного предложения по Ниассе от «Челси» нет и не будет»
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