Свобода: «Из-за трибун мы начали очень нервно»

Главный тренер «Спарты» Зденек Свобода отметил давление трибун на «Фелтинс-Арене» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы против «Шальке».

«Из-за больших трибун мы начали очень нервно, но через некоторое время стало лучше. Злит, что мы очень быстро после стандарта получили мяч в свои ворота, но после мы разыгрывали очень хорошие комбинации и периодами были на одном уровне с «Шальке».

Выход на поле Давида Лафаты немедленно окупился. Второй гол был разыгран как по нотам, но в итоге мы все равно можем довольствоваться лишь ничьей», – признался Свобода.

Напомним, матч третьего тура группового этапа Лиги Европы «Шальке» – «Спарта» закончился со счетом 2:2. Немецкий клуб занимает первое место в группе К с семью очками в активе, «Спарта» идет на втором месте с отставанием в два очка.