Брайтенрайтер: «Оба пропущенных мяча были случайностью»

Главный тренер «Шальке» Андре Брайтенрайтер посетовал на неудачу в матче со «Спартой» в Лиге Европы.

«Мы остаемся лидерами группы и уже не вылетим. Для нас было очень важно выстоять в групповом этапе. И в направлении к этому в матче с пражской командой мы сделали очередной шаг. Мы рано открыли счет. То, что Франко Ди Санто снова забил, очень хорошо для его уверенности в себе.

Затем мы стали действовать очень сдержанно, не было хватки и в итоге дали возможность сопернику организовать голы. Оба пропущенных мяча были случайностью. Такое бывает. Тем не менее, в тот момент «Спарта» действительно заслужила отрыв. Со временем стало заметно, что пражцы начинают уставать. На финальной стадии мы доминировали и организовали немало опасных моментов, один из которых Лерой Зане после паса Франко ознаменовал голом.

После этого мы усердно работали над тем, чтобы забить еще один мяч и создавали опасные моменты у ворот соперника. По моему мнению, гол Франко можно было засчитать, но судья, к сожалению, увидел фол. Мы это принимаем. Итак, по домам расходимся со счетом 2:2. Мы остались лидерами таблицы, так что должны быть довольны и одним очком.

Напомним, матч третьего тура группового этапа Лиги Европы «Шальке» – «Спарта» закончился со счетом 2:2. Немецкий клуб занимает первое место в группе К с семью очками в активе, «Спарта» идет на втором месте с отставанием в два очка.