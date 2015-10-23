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    Бек: «Нужно будет побеждать «Локомотив» в домашней игре»

    Защитник «Бешикташа» Андреас Бек рассчитывает взять реванш в домашнем матче группового этапа Лиги чемпионов против «Локомотива».

    «Играя в большинстве, всегда хочется победить. Мы отстаем от «Локо» по количеству очков, но дальше у нас будет домашняя игра, в которой нужно побеждать. Думаю, что даже при равных составах по ходу встречи мы контролировали игру. Шансы были равные, но у нас была возможность переиграть соперника. Что ж, одно очко — тоже неплохо.

    Дома нас будут поддерживать наши чудесные болельщики. Сегодня была потрясающая атмосфера. Наши фанаты отлично пели. Меня поразило количество турецких болельщиков на матче, ведь перелет в Россию далеко не самый быстрый.

    Я в России не так много успел посмотреть, мы прибыли только вчера и большую часть времени провели в отеле. Я родился в этой стране, и здесь у меня по-прежнему остаются кое-какие связи, в том числе семейные. Я жил здесь всего три года, но всегда приятно вернуться на родину. Моя бабушка из России, она постоянно путешествует туда и обратно. Дружу со спартаковцем Сердаром Таски, мы знакомы еще с юношеских выступлений. Постоянно с ним переписываемся. Пригласил его на сегодняшний матч, но он не смог прийти, так как у него тренировка», – рассказал Бек.

    Напомним, матч третьего тура группового этапа Лиги Европы «Локомотив» – «Бешикташ» завершился со счетом 1:1.

    Источник: Чемпионат.ком

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    23.10.2015 06:41
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    Комментарии (2)
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    Smekaev
    1445591324
    Если бы вам этот педик в желтом не подсвистывал, вы бы ничего не увезли.
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    ologreds
    1694996944
    numo446201
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