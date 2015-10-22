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    Черевченко: «Без Чорлуки будет трудно в Стамбуле»

    Главный тренер «Локомотива» Игорь Черевченко прокомментировал результат матча против «Бешикташа» в рамках 3-го тура Лиги Европы.

    – Понравилось то, как ребята были заряжены на игру. И до удаления, и после. Получалось далеко не все, но к самоотдаче претензий нет. В Стамбуле без Чорлуки будет непросто. Но у нас, к счастью, есть Дюрица, он поправился. Есть обойма игроков, на которую рассчитываем, это показали и те, кто заменил Тарасова и Пейчиновича.

    – Удивило решение судьи, показавшего Чорлуке красную карточку?

    – Если удаляешь одного, то удаляй и оппонента. Там все толкались. Еще не понравился момент, когда Гомес явно локтем ударил Самедова. Это разве не красная карточка?

    – Как оцените ситуацию в группе?

    – Все команды, набравшие очки, достойны выйти в следующий раунд. Но я не люблю заглядывать вперед.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.10.2015 23:03
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