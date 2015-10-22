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    • Гамула: «Победа «Рубина» в чемпионате перед игрой с «Ливерпулем» весьма кстати»

    Гамула: «Победа «Рубина» в чемпионате перед игрой с «Ливерпулем» весьма кстати»

    Главный тренер молодежного состава «Ростова» Игорь Гамула рассказал о своих ожиданиях от игры третьего тура группового этапа Лиги Европы «Ливерпуль»«Рубин».

    «Казанцев ждет сложная игра на «Энфилде». Тем более «Ливерпуль» недавно возглавил сильный специалист, которому каждый футболист хочет показать себя с максимально хорошей стороны. Весьма кстати, что «Рубин» выиграл свою последнюю игру в рамках РФПЛ. Данный факт придаст уверенности в предстоящем матче. В арсенале клуба из Татарстана немало сильных футболистов: Портнягин, постепенно набирающий форму, Канунников, Карадениз. Однако на сегодняшний день у «Ливерпуля» больше мотивации и шансов победить. Ставлю на счет (3:1)», – сказал Гамула.

    Источник: Чемпионат.ком

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    22.10.2015 18:57
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