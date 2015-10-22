Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • Шевченко: «Пока не чувствую себя готовым к тренерской работе»

    Шевченко: «Пока не чувствую себя готовым к тренерской работе»

    Бывший нападающий сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о своих впечатлениях от игры между киевским «Динамо» и «Челси» на групповом этапе Лиги чемпионов, за которой ему удалось понаблюдать в живую.

    – По вашему лицу было видно, что сюжет поединка вас захватил и увлек. Не представляли себя мысленно на поле? И если да – в футболке какой команды?

    – Я уже давно не представляю себя ни в какой футболке. Вот почему игру смотрел с точки зрения специалиста, который анализирует происходящее на поле, а не воспринимает матч сквозь призму эмоций.

    – С вашей точки зрения, такие игры, как с «Челси», показывают, что Сергей Ребров вырос как тренер?

    – Конечно! Вместе с ним выросла и команда, у нее появился запоминающийся игровой рисунок.

    – А у вас, наблюдая за матчами вроде этого, не возникает мысли стряхнуть пыль с полученного полгода назад тренерского диплома?

    – Не будем торопить события, всему свое время. Как только почувствую готовность к тренерской работе – вы сразу об этом узнаете.

    – Кстати, вам довелось пообщаться в этот приезд с теми же Моуринью и Терри?

    – Нет, я ни с кем из «Челси» не общался. Прилетел в Киев во вторник, посмотрел футбол, а в среду, вскоре после нашего с вами разговора, улетаю обратно.

    – Но в динамовскую-то раздевалку заглядывали?

    – Тоже нет. С Ребровым я пообщался на следующий день – по телефону.

    – И в завершение: чтобы сохранить шансы на выход из группы, динамовцам теперь обязательно надо побеждать на «Стэмфорд Бридж».

    – А я бы не сказал, что победа необходима им кровь из носу. Вот проигрывать нельзя ни в коем случае.

    Источник: «Спорт-Экспресс» (Украина)

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.10.2015 15:00
    Рекомендуем
    Комментарии (2)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Garrincha58
    1445529436
    жена не разрешает он типичный подкаблучник
    Ответить
    ologreds
    1694996948
    numo446133
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+