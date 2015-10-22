Шевченко: «Пока не чувствую себя готовым к тренерской работе»

Бывший нападающий сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о своих впечатлениях от игры между киевским «Динамо» и «Челси» на групповом этапе Лиги чемпионов, за которой ему удалось понаблюдать в живую.

– По вашему лицу было видно, что сюжет поединка вас захватил и увлек. Не представляли себя мысленно на поле? И если да – в футболке какой команды?

– Я уже давно не представляю себя ни в какой футболке. Вот почему игру смотрел с точки зрения специалиста, который анализирует происходящее на поле, а не воспринимает матч сквозь призму эмоций.

– С вашей точки зрения, такие игры, как с «Челси», показывают, что Сергей Ребров вырос как тренер?

– Конечно! Вместе с ним выросла и команда, у нее появился запоминающийся игровой рисунок.

– А у вас, наблюдая за матчами вроде этого, не возникает мысли стряхнуть пыль с полученного полгода назад тренерского диплома?

– Не будем торопить события, всему свое время. Как только почувствую готовность к тренерской работе – вы сразу об этом узнаете.

– Кстати, вам довелось пообщаться в этот приезд с теми же Моуринью и Терри?

– Нет, я ни с кем из «Челси» не общался. Прилетел в Киев во вторник, посмотрел футбол, а в среду, вскоре после нашего с вами разговора, улетаю обратно.

– Но в динамовскую-то раздевалку заглядывали?

– Тоже нет. С Ребровым я пообщался на следующий день – по телефону.

– И в завершение: чтобы сохранить шансы на выход из группы, динамовцам теперь обязательно надо побеждать на «Стэмфорд Бридж».

– А я бы не сказал, что победа необходима им кровь из носу. Вот проигрывать нельзя ни в коем случае.