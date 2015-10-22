Билялетдинов: «Надеемся на победы наших клубов в двух матчах, а третий – посмотрим»

Бывший главный тренер казанского «Рубина» Ринат Билялетдинов поделился своими ожиданиями от игр, предстоящих российским клубам сегодня на групповом этапе Лиги Европы. Московский «Локомотив» примет дома «Бешикташ», «Краснодар» сыграет на выезде с ПАОКом, а казанский «Рубин» отправится в Ливерпуль на матч с одноименной командой.

«Шансы у «Бешикташа» в Москве, конечно, есть. Но, во-первых, «Локомотив» на ходу, а, во-вторых, турки все-таки больше домашняя команда. Хотя я помню, как «Бешикташ» обыгрывал «Локомотив» в Москве, это было давно. Потери игроков из-за травм не должны стать проблемой для «Локо»: нет Неманьи Пейчиновича – есть Ян Дюрица, нет Дмитрия Тарасова – есть Мануэл Фернандеш, Тарас Михалик. Еще не знаешь, кто из них лучше, очень хорошая обойма у «Локо», качественный резерв.

Насколько я знаю, ПАОК неважно играет против хорошо контролирующих мяч команд, а «Краснодар» это отлично умеет делать. Проблемы «быков» в этом сезоне связываю с тем, что команде пришлось перестраиваться после ухода Романа Широкова, после травмы Жоаозиньо, у команды не такая хорошая скамейка. В целом я настроен оптимистично, надеемся на победы наших клубов в двух матчах, а третий – посмотрим.

Я не настроен прогнозировать исход матчей с участием «Рубина». Могу сказать только, что минимум человек десять из местных в Ливерпуле будут болеть за «Рубин». Динияр Билялетдинов до сих пор держит связь с некоторыми болельщиками «Эвертона», уверен, они придут поболеть за него, за «Рубин», – отметил специалист.