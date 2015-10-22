Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • Билялетдинов: «Надеемся на победы наших клубов в двух матчах, а третий – посмотрим»

    Билялетдинов: «Надеемся на победы наших клубов в двух матчах, а третий – посмотрим»

    Бывший главный тренер казанского «Рубина» Ринат Билялетдинов поделился своими ожиданиями от игр, предстоящих российским клубам сегодня на групповом этапе Лиги Европы. Московский «Локомотив» примет дома «Бешикташ», «Краснодар» сыграет на выезде с ПАОКом, а казанский «Рубин» отправится в Ливерпуль на матч с одноименной командой.

    «Шансы у «Бешикташа» в Москве, конечно, есть. Но, во-первых, «Локомотив» на ходу, а, во-вторых, турки все-таки больше домашняя команда. Хотя я помню, как «Бешикташ» обыгрывал «Локомотив» в Москве, это было давно. Потери игроков из-за травм не должны стать проблемой для «Локо»: нет Неманьи Пейчиновича – есть Ян Дюрица, нет Дмитрия Тарасова – есть Мануэл Фернандеш, Тарас Михалик. Еще не знаешь, кто из них лучше, очень хорошая обойма у «Локо», качественный резерв.

    Насколько я знаю, ПАОК неважно играет против хорошо контролирующих мяч команд, а «Краснодар» это отлично умеет делать. Проблемы «быков» в этом сезоне связываю с тем, что команде пришлось перестраиваться после ухода Романа Широкова, после травмы Жоаозиньо, у команды не такая хорошая скамейка. В целом я настроен оптимистично, надеемся на победы наших клубов в двух матчах, а третий – посмотрим.

    Я не настроен прогнозировать исход матчей с участием «Рубина». Могу сказать только, что минимум человек десять из местных в Ливерпуле будут болеть за «Рубин». Динияр Билялетдинов до сих пор держит связь с некоторыми болельщиками «Эвертона», уверен, они придут поболеть за него, за «Рубин», – отметил специалист.

    Источник: Р-Спорт

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.10.2015 12:29
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ologreds
    1694996949
    numo446120
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+