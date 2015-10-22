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    • Черышев: «В ответном матче с «ПСЖ» «Реалу» нужно добиться большего»

    Черышев: «В ответном матче с «ПСЖ» «Реалу» нужно добиться большего»

    Полузащитник мадридского «Реала» Денис Черышев поделился впечатлениями от матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с «ПСЖ» (0:0). По словам футболиста, ничья во встрече с «ПСЖ» хороший результат, но в ответной игре нужно добиться победы. Напомним, сам россиянин появился на поле на 73-й минуте, заменив нападающего Хесе Родригеса.

    «С «ПСЖ» сложно играть на выезде. Это очень сильная команда, а у нас было много потерь. Думаю, что это хороший результат. Кроме того, «ПСЖ» поддерживали его болельщики, что осложняет твою задачу. Но наша команда сыграла очень хорошо в обороне. В ответном матче с «ПСЖ» на «Сантьяго Бернабеу» нам нужно будет добиться лучшего результата», — сказал Черышев.

    Источник: Marca

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    22.10.2015 08:57
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    Комментарии (2)
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    aleks.meskini12
    1445498581
    Uspehov Cheryshevu, nado pobystree uhodit' v drugoi klub emu.
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    ologreds
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