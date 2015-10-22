Черышев: «В ответном матче с «ПСЖ» «Реалу» нужно добиться большего»

Полузащитник мадридского «Реала» Денис Черышев поделился впечатлениями от матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с «ПСЖ» (0:0). По словам футболиста, ничья во встрече с «ПСЖ» хороший результат, но в ответной игре нужно добиться победы. Напомним, сам россиянин появился на поле на 73-й минуте, заменив нападающего Хесе Родригеса.



«С «ПСЖ» сложно играть на выезде. Это очень сильная команда, а у нас было много потерь. Думаю, что это хороший результат. Кроме того, «ПСЖ» поддерживали его болельщики, что осложняет твою задачу. Но наша команда сыграла очень хорошо в обороне. В ответном матче с «ПСЖ» на «Сантьяго Бернабеу» нам нужно будет добиться лучшего результата», — сказал Черышев.