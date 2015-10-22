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    • Игнашевич не считает результат матча с «МЮ» удовлетворительным

    Игнашевич не считает результат матча с «МЮ» удовлетворительным

    Защитник ЦСКА Сергей Игнашевич прокомментировал ничью в матче третьего тура групповой стадии Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед» (1:1). По словам 36-летнего футболиста, в первом тайме армейцы играли не плохо, но после перерыва отдали инициативу манкунианцам.

    – У нас была своя игровая модель. Что-то получилось, что-то нет.

    – После пропущенного мяча Игорь Акинфеев высказывал претензии Зорану Тошичу.

    – Я не видел момента, не могу сказать.

    – Почему второй тайм получился таким напряженным?

    – «МЮ» нужно было отыгрываться, а мы пытались поймать соперника на контратаке.

    – Довольны итогом встречи?

    – Мы выигрывали. Жаль, что не смогли довести до победы. Не могу назвать результат удовлетворительным, – сказал Игнашевич в эфире телеканала «НТВ-Плюс футбол 1».

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.10.2015 08:26
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    Комментарии (2)
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    матр
    1445591173
    Не МЮ забил, а ЦСКА пропустил. Глупейшие ошибки. Вы хоть смотрите на себя потом в записи. Одно и то же из года в год. Что в команде, что в сборной.
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    ologreds
    1694996951
    numo446100
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