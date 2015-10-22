Игнашевич не считает результат матча с «МЮ» удовлетворительным

Защитник ЦСКА Сергей Игнашевич прокомментировал ничью в матче третьего тура групповой стадии Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед» (1:1). По словам 36-летнего футболиста, в первом тайме армейцы играли не плохо, но после перерыва отдали инициативу манкунианцам.



– У нас была своя игровая модель. Что-то получилось, что-то нет.



– После пропущенного мяча Игорь Акинфеев высказывал претензии Зорану Тошичу.



– Я не видел момента, не могу сказать.



– Почему второй тайм получился таким напряженным?



– «МЮ» нужно было отыгрываться, а мы пытались поймать соперника на контратаке.



– Довольны итогом встречи?



– Мы выигрывали. Жаль, что не смогли довести до победы. Не могу назвать результат удовлетворительным, – сказал Игнашевич в эфире телеканала «НТВ-Плюс футбол 1».