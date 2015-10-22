Аллегри: «Нам нужно было дожать менхенгладбахскую «Боруссию»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри подвел итоги матча третьего тура группового раунда Лиги чемпионов против менхенгладбахской «Боруссии» (0:0). Специалист заявил, что он очень зол, так как его команда плохо сыграла в атаке.



«У нас были моменты, чтобы забить, мы создали достаточно много шансов, чтобы забить. Но иногда мы принимали неверные решения, или игроки действовали слишком эгоистично. Нам нужно было дожать соперника, но для этого нужно было лучше играть в завершающей стадии атаки», – сказал Аллегри.