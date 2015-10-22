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    • Луческу: «Мы сильнее «Мальме», пенальти в наши ворота не было»

    Луческу: «Мы сильнее «Мальме», пенальти в наши ворота не было»

    Главный тренер «Шахтера» Мирча Луческу прокомментировал поражение в матче третьего тура Лиги чемпионов против «Мальме» (1:0).

    «Сложно что-то говорить. В первой половине у нас было полное преимущество, мы били по воротам, но соперник защищался и блокировал удары. Мяч улетал на угловые или мимо, после угловых они справлялись. Первая же атака «Мальме» закончилась голом. Ошибся наш правый фланг, как это было и в матчах с «Реалом» и «ПСЖ». Марлос поздно включился в борьбу. У нас были шансы сравнять счет, но Фред пробил мимо. Во второй половине нужно было играть в той же манере, но мы стали торопиться. Обострить ситуацию пытались защитники, но они много ошибались и позволяли сопернику проводить контраатаки», – говорит Луческу.

    Кроме того, румынский специалист пожаловался на судейство.

    «Потом нам пришлось играть в силовой футбол с большим количеством единоборств, и соперник оказался сильнее. К тому же повлияла поддержка болельщиков. Казалось, что судья принимает решения под давлением трибун. Пенальти в наши ворота не было – был фол в атаке. Но это никак нас не оправдывает, потому что мы, вероятно, заслужили поражение, играя недостаточно агрессивно в нападении. На последних минутах выглядели острее за счет проходов Коваленко в штрафную. Середину поля мы проиграли, Степаненко и Фред не обеспечилия свзяь обороны с атакой. Болезненное поражение. Теперь нужно выигрывать во Львове с разницей в два мяча. Я считаю, что мы сильнее «Мальме».

    Источник: Football.ua

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    22.10.2015 02:00
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    Комментарии (2)
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    Aztec58
    1445491913
    А я говорил, нечего львовянам ловить, пора тебе, дядя, до дому, до хаты.
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    ologreds
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    numo446088
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