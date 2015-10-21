Эранио: «Когда нужно думать, черные игроки ошибаются»

Бывший футболист «Милана» и сборной Италии Стефано Эранио позволил себе негативные высказывания в адрес защитника «Ромы» Антонио Рюдигера, намекнув на его цвет кожи.

Эранио комментировал матч Лиги чемпионов «Байер» – «Рома» (4:4) для одного из швейцарских каналов и после ошибки Рюдигера не удержался от расистских высказываний.

«Черные игроки в линии обороны часто допускают такие ошибки, потому что они не сконцентрированы. Они очень мощны физически, но когда нужно подумать, то они часто ошибаются», – выдал Эранио.

На следующий день после инцидента Эранио был уволен с телеканала.