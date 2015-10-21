Луческу стал пятым тренером, который провел 100 матчей в Лиге чемпионов

Сегодня «Шахтер» играет в Лиге чемпионов с «Мальме», и этот поединок стал 100-м матчем в ЛЧ для главного тренера донецкого клуба Мирчи Луческу.

Румынский специалист выступал в самом престижном еврокубке не только с «Шахтером»: под его руководством в ЛЧ играли «Бешикташ», «Галатасарай» и «Интер». В 99-и матчах команды Луческу 35 раз победили, 24 игры свели вничью и 40 встреч проиграли.

Ранее достижение в 100 матчей в Лиге чемпионов покорилось Алексу Фергюсону (190), Арсену Венгеру (171), Карло Анчелотти (142) и Жозе Моуринью (130).