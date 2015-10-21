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    • Кержаков пока не готов променять карьеру футболиста на телеведущего

    Кержаков пока не готов променять карьеру футболиста на телеведущего

    Нападающий «Зенита« Александр Кержаков не планирует завершать карьеру футболиста ради работы на телевидении. Напомним, сегодня пресс-служба «Матч-ТВ» объявила о договоренности с футболистом о работе на новом канале.

    «Много раз общался с Тиной Канделаки. Я не против их предложения, чтобы в свободное время от тренировок поучаствовать в жизни телеканала. Если им хочется, чтобы я попробовал себя в качестве ведущего, мне тоже это интересно. Но, естественно, ни о каком завершении футбольной карьеры речи не идет. Повторюсь, если у меня будет возможность, свободное время, я буду сотрудничать с «Матч-ТВ». Но этого времени может и не быть.

    Если у меня будет выходной день, который я смогу посвятить участию в каких-то передачах, то почему нет? А в остальном я усердно тренируюсь, чтобы зимой уйти аренду и продолжать заниматься любимым делом. Это мое основное дело. Пока, естественно, вариантов у меня нет. Думаю, какая-то ясность наступит ближе к концу ноября, – рассказал Кержаков.

    Напомним, что действующий контракт Кержакова с «Зенитом» рассчитан до конца текущего сезона.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.10.2015 17:46
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