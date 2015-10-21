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    Хедира: «Боруссия» очень опасна»

    Полузащитник «Ювентуса« Сами Хедира оценил соперника по ближайшему матчу Лиги чемпионов – «Боруссию» из Менхенгладбаха.

    «Играть против немецких клубов всегда интересно, но в конечном счете моя задача остается той же – играть на высоком уровне и добыть для команды три очка. Менхенгладбахцы очень опасны. Это всегда острая команда, действующая энергично и на высоких скоростях. Мы же будем играть дома. Мы знаем свои сильные качества и уверены, что продолжим хороший ход в еврокубках.

    Как коллектив мы уже сливаемся в единое целое после тяжелого старта сезона. У нас были травмы в последние недели, но мы обретаем себя и прибавляем в тактической гибкости. Нас ждет еще много матчей, и мы продолжим прибавлять.

    Физически чувствую себя хорошо. У нас превосходный физиотерапевтический персонал, который мне сильно помог после перехода в клуб. Думаю, я уже освоился в коллективе и уже чувствую себя в Турине как дома», – сказал Хедира.

    Напомним, что матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Ювентус» – «Боруссия» состоится в среду, 21 октября, в 21:45 по московскому времени.

    Источник: УЕФА

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    21.10.2015 16:51
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