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    Пранделли готов вернуться на тренерский мостик

    Бывший тренер сборной Италии Чезаре Пранделли не скрывает, что планирует в ближайшее время вернуться к тренерской работе, ожидая подходящего предложения.

    «Любой тренер всегда готов к работе, но не всегда все зависит от них. Сейчас я серьезно настроен и мотивирован, но никуда не спешу и не переживаю. Я не хочу сделать неверный выбор», – признался Пранделли.

    Напомним, что последним местом работы Пранделли был турецкий «Галатасарай», с которым у него 8 июля 2014 года был подписан контракт на два года. Но уже 28 ноября 2014 года итальянский специалист был уволен с этого поста.

    Источник: Football Italia

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    21.10.2015 14:36
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