Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Эмери: «Ничья с «Сити» будет положительным исходом»

    Главный тренер «Севильи« Унаи Эмери трезво оценивает шансы своей команды в выездном матче против «Манчестер Сити», делая ставку на ничейный результат.

    «Пока мы идем вровень с «Манчестер Сити». Думаю, завтрашний матч будет таким же важным, как и предыдущие. «Сити» – великолепная команда, у нее отличный состав, несколько блестящих исполнителей. Вне зависимости от того, выбыл кто-то один из состава или нет, команда играет сильно. Мы понимаем, насколько опасен может быть соперник, но мы и сами можем создать ему проблемы.

    Мы рассматриваем этот матч в качестве отдельного противостояния. Нужно получить опыт, насладиться игрой, а также хорошо проявить себя. Мы намерены показать, на что способны. Пока в этом турнире у нас все шло хорошо, мы один раз уступили и один раз выиграли. Это будет решающий момент. Ничья будет для нас положительным исходом», – признался Эмери.

    Напомним, что матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Сити» – «Севилья» состоится в среду, 21 октября, в 21:45 по московскому времени.

    Источник: УЕФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.10.2015 14:29
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ologreds
    1694996955
    numo446027
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+