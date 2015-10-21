Эмери: «Ничья с «Сити» будет положительным исходом»

Главный тренер «Севильи« Унаи Эмери трезво оценивает шансы своей команды в выездном матче против «Манчестер Сити», делая ставку на ничейный результат.

«Пока мы идем вровень с «Манчестер Сити». Думаю, завтрашний матч будет таким же важным, как и предыдущие. «Сити» – великолепная команда, у нее отличный состав, несколько блестящих исполнителей. Вне зависимости от того, выбыл кто-то один из состава или нет, команда играет сильно. Мы понимаем, насколько опасен может быть соперник, но мы и сами можем создать ему проблемы.

Мы рассматриваем этот матч в качестве отдельного противостояния. Нужно получить опыт, насладиться игрой, а также хорошо проявить себя. Мы намерены показать, на что способны. Пока в этом турнире у нас все шло хорошо, мы один раз уступили и один раз выиграли. Это будет решающий момент. Ничья будет для нас положительным исходом», – признался Эмери.

Напомним, что матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Сити» – «Севилья» состоится в среду, 21 октября, в 21:45 по московскому времени.