«Вольфсбург» – ПСВ. Смотреть онлайн

Если взглянуть в турнирную таблицу группы В, то можно понять, что она одна из наиболее запутанных после двух туров. Российские болельщики не могут проявить безразличие к матчу, в котором будут встречаться «Вольфсбург» и ПСВ – соперники ЦСКА в борьбе за путевку в плей-офф Лиги чемпионов.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча «Вольфсбург» – ПСВ, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона. Начало встречи – в 21:45.