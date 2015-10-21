Главный тренер «Маккаби»: «В оставшихся трех встречах намерены набрать девять очков»

Главный тренер тель-авивского «Маккаби» Славиша Йоканович подвел итоги матча своей команды против португальского «Порту» (0:2) в 3-м туре группового турнира Лиги чемпионов.

«Я не могу быть всем доволен, если мы не победили, но команда показала некоторый прогресс, чему я рад. Мы сыграли эффективнее, чем раньше, но этого не хватило, чтобы набрать очки. У „Порту“ было не так много шансов. Однако мелкие детали решили исход игры. В таком турнире цена ошибки очень высока. В целом же я игрой команды доволен.

Чего жду от оставшихся трех матчей? Трех побед и девять очков», – сказал Йоканович.