Энрике: «Барселона» возвращается на прежний уровень»

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике после матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с БАТЭ (2:0) отметил, что его команда постепенно возвращается на свой прежний уровень.

«Мои подопечные чувствовали себя уверенно в Борисове и заслуженно победили. Игра получилась хорошей в плане прессинга. Соперник располагался на поле компактно и довольно близко к штрафной. Перед нами стояла сложная задача доставки мяча к форвардам, и мы с ней справились.

Мы сыграли на ноль, и это добавляет уверенности. В прошлом году «Барселона» забивала даже в тех матчах, когда по логике должна была проигрывать. В этом сезоне столько забивать не получается. Поэтому важно надежно играть у своих ворот. Тем не менее, в последнее время «Барса» возвращается на прежний уровень», – считает Луиса Энрике.