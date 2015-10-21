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    • Палкин: «Даже если бы солнце светило 24 часа в сутки, я бы не смог придумать историю с Зинченко»

    Палкин: «Даже если бы солнце светило 24 часа в сутки, я бы не смог придумать историю с Зинченко»

    Генеральный директор ФК «Шахтер» Сергей Палкин продолжил заочную словесную перепалку с президентом киевского «Динамо» Игорем Суркисом относительно дебюта полузащитника «Уфы» Александра Зинченко в составе сборной Украины.

    «Я слышал о концепции Суркиса касательно влияния солнца на человека. Но даже если бы солнце светило 24 часа в сутки, я бы не смог такую историю придумать, потому что доподлинно знаю, кто в «Динамо» этим занимался, кому и что говорили. Поэтому со стороны «Динамо» сложно заявлять, что такого не было, что не было заинтересованности и так далее. Думаю, сегодня нужно говорить о том, что не последовало извинений от Ярмоленко. Он поступил некрасиво. Понимаю – поражение, плохое настроение. Но из всех ситуаций нужно выходить с высоко поднятой головой», – сказал Палкин.

    Источник: ФК «Шахтер»

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    21.10.2015 08:00
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