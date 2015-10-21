Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Феллер: «Матч с «Ромой» мог закончиться со счетом 7:7»

    Спортивный директор «Байера» Руди Феллер прокомментировал результативный матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором «фармацевты» сыграли вничью с «Ромой» (4:4).

    «Матч мог закончиться и со счетом 7:7.Это было невероятно Наш тренер сделал несколько умных замен, и мы сравняли счет.

    Мы знали, что «Рома» может доставить нам проблемы, однако и знали, что делать на поле.Кто бы не победил, имел бы хорошие шансы на выход из группы.

    Был риск пропустить пятый гол, ведь в футболе все меняется в один момент и после счета 4:4 уже мы могли выиграть. По крайней мере, болельщики получили удовольствие»,– сказал Феллер.

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.10.2015 07:36
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ologreds
    1694996956
    numo445995
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+