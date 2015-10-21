Феллер: «Матч с «Ромой» мог закончиться со счетом 7:7»

Спортивный директор «Байера» Руди Феллер прокомментировал результативный матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором «фармацевты» сыграли вничью с «Ромой» (4:4).

«Матч мог закончиться и со счетом 7:7.Это было невероятно Наш тренер сделал несколько умных замен, и мы сравняли счет.

Мы знали, что «Рома» может доставить нам проблемы, однако и знали, что делать на поле.Кто бы не победил, имел бы хорошие шансы на выход из группы.

Был риск пропустить пятый гол, ведь в футболе все меняется в один момент и после счета 4:4 уже мы могли выиграть. По крайней мере, болельщики получили удовольствие»,– сказал Феллер.