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    Гарсия: «Гол Халка – решающий момент игры»

    Полузащитник «Зенита» Хави Гарсия прокомментировал победу своей команды над французским «Лионом» (3:1) в третьем туре группового раунда Лиги чемпионов.

    «Три победы в трех турах – все просто замечательно! Но мы должны продолжать сражаться, поскольку еще ничего не сделано. Нужно и в Лионе будет играть на победу, чтобы уже наверняка пройти в следующий раунд.

    Соглашусь, что решающий момент игры – гол Халка. Он убил соперника. Мы быстро вышли вперед, но потом упустили целый ряд хороших возможностей увеличить преимущество. В Лиге чемпионов приходится играть с лучшими из лучших, и если давать здесь противнику шанс, то он его использует. «Лион» сумел сравнять счет, но Халк в ответ забил просто прекрасный мяч.

    Мое самочувствие? После игры с «Кубанью» у меня было небольшое повреждение, я не смог сыграть второй тайм в Краснодаре. Сегодня я чувствовал боль, не был в своей лучшей форме. Тем не менее, старался сделать все, чтобы помочь «Зениту» победить.

    Меня не удивляет хорошая игра «Зенита». У нас сильная команда. Мы начали доказывать это еще в «Валенсии», а дома развили тот успех. Надо просто продолжать действовать в том же стиле. К сожалению, в России мы пока не так убедительны, как в Европе.

    Каков максимум для «Зенита»? Не знаю точного ответа. Если вы зададите этот вопрос игрокам «Реала», они скажут, что мечтают о финале. Нам же нужно идти от игры к игре», – сказал Гарсия.

    Источник: Чемпионат.ком

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    21.10.2015 01:28
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