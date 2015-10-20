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    Лига чемпионов. «Зенит» выиграл у «Лиона»

    «Зенит» на своем поле в матче 3 тура группового этапа Лиги чемпионов одолел французский «Лион» и одержал третью победу подряд.

    Лига чемпионов. Группа H. 3-й тур

    Зенит (Россия) – Лион (Франция) – 3:1 (1:0) Текстовый онлайн матча

    Голы: 1:0 — Дзюба, 3; 1:1 — Лаказетт, 49; 2:1 — Халк, 56; 3:1 — Данни, 82.

    Зенит: М. Кержаков, Анюков, Кришито, Ломбертс, Гарай, Данни (Рязанцев, 87), Шатов, Хави Гарсия, Витсель, Халк, Дзюба (Юсупов, 75).

    Лион: Лопеш, Жалле, Янга-Мбива, Юмтити, Морель, Гоналон, Ферри (Геззаль, 71), Толиссо, Рафаэл (Корне, 83), Вальбуэна, Лаказетт (Бове, 80).

    Предупреждения: Халк, 6; Гоналон, 39; Рафаэл, 46; Гарсия, 51; Умтити, 51; Янга-Мбива, 90.

    «Зенит» – «Лион». Как это было

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.10.2015 23:38
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    Комментарии (42)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Зенит 2015
    1445403899
    зенит с победой. только вот зачем чемпионат сливаете? Неужели опять в РФС цеска чемпионом сделать хотят. Сколько можно. Итак Слуцкому подогнали два, незаслуженных им, чемпионства и левейшую серебряную медальку.
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    Стикс1905
    1445408672
    уважаемая администрация, верните соккер. неужели не видно, что ваш рейтинг упал? посмтрите по комментам, их были тысячи, а теперь?
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    leva200683
    1445410021
    Зенит сливает чемпионат а так ребята с победой вас желаю побед в лч
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    Mr Rikko
    1445410622
    Зенит с победой! И з группы можем и должны выходить при таком раскладе с 1 го места. Да, и касаемо сайта. Ув. администрация, соглашусь с мнением, приведенным ниже - соккер был гораздо популярнее.
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    leva200683
    1445410932
    сегодня цска просрет мю покажет что такое футбол
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    leva200683
    1445411360
    зениту тяжело играть в чемпионате против системы если цска пообещали чм россии тут уже не попреш но подумайте выйте на прямую это да но из группы потом если не выйдут что тогда скажите. я против слутского не имею не чего но он не тренер и сборная на евро так же хреново выступит как всегда
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    leva200683
    1445411641
    Виктория Демченко: «Для выхода из группы у ЦСКА есть все» отсосны есть это не чемпионат там и по попе дадут
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    boi1231
    1445414701
    Всех адекватных Россиян с победой Зенита!Вперед Зенит!
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    Старый Пью
    1445447945
    Котик в тюбете, ты где?
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    ologreds
    1694996958
    numo445970
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