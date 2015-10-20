Эмери: «В матче с «Манчестер Сити» мы должны проявить характер на поле»

Главный тренер «Севильи» Унаи Эмери в преддверии матча группового этапа Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» поделился своими ожиданиями от игры.

«У них есть очень сильные игроки. Мы должны быть готовы к опасности, которую они могут создать у наших ворот, но также быть готовы отвечать им своими атаками.

Мы должны добавить в свою игру чего-то из последних двух сезонов в Лиге Европы – мы должны показать характер на поле. Нужно проявлять смелость на поле, но не терять контроль, нам следует сыграть сбалансированно, и мы должны быть уверены, что сможем выходить победителями из всех единоборств», – сказал Эмери.