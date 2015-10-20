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    • Сборная Англии будет проводить свои домашние матчи не только на «Уэмбли»

    Сборная Англии будет проводить свои домашние матчи не только на «Уэмбли»

    Лондонский стадион «Уэмбли», которому принадлежал контракт на проведение всех домашних матчей сборной Англии, в 2016 году перестанет быть основным для национальной команды родоначальников футбола.

    Сообщается, что английская футбольная ассоциация рассматривает вариант с проведением домашних матчей сборной на клубных стадионах, таких как «Олд Траффорд» или «Стэдиум оф Лайт». Таким образом, чиновники планируют увеличить ажиотаж и интерес вокруг матчей национальной команды. Отмечается, что подобное решение также может быть вызвано тем, что клубы английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» и «Челси» рассчитывают проводить свои домашние матчи на «Уэмбли» в 2016 году во время реконструкции своих стадионов.

    Источник: Skysports

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    20.10.2015 22:16
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