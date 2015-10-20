Сборная Англии будет проводить свои домашние матчи не только на «Уэмбли»

Лондонский стадион «Уэмбли», которому принадлежал контракт на проведение всех домашних матчей сборной Англии, в 2016 году перестанет быть основным для национальной команды родоначальников футбола.

Сообщается, что английская футбольная ассоциация рассматривает вариант с проведением домашних матчей сборной на клубных стадионах, таких как «Олд Траффорд» или «Стэдиум оф Лайт». Таким образом, чиновники планируют увеличить ажиотаж и интерес вокруг матчей национальной команды. Отмечается, что подобное решение также может быть вызвано тем, что клубы английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» и «Челси» рассчитывают проводить свои домашние матчи на «Уэмбли» в 2016 году во время реконструкции своих стадионов.