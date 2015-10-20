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    Хохлов подаст на «Кубань» жалобу в РФС

    Российский специалист Дмитрий Хохлов подаст жалобу в РФС на «Кубань», которая не погасила перед тренером задолженность по заработной плате. Кроме того, краснодарский клуб, который уволил Хохлова в сентябре не выплатил ему неустойку по контракту.

    «По-прежнему тишина, ничего не происходит. Мои действия? В ближайшие дни подам заявление в Палату по разрешению споров РФС. Из «Кубани» никто не звонит, не пишет. Задолженность составляет полтора месяца по зарплате, плюс неустойка.

    Впервые сталкиваюсь с таким отношением. Странно слышать заявление руководителей «Кубани», что причина во мне. Якобы, я не хочу получать деньги, нахожусь не в России. Бред какой-то», – заявил Хохлов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.10.2015 17:46
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    Комментарии (3)
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    XAPAKTEP_
    1445361200
    Кто-то кого-то дурит,а нам выдают за реальность!!!
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    ЖОРРО
    1445373994
    В Кубани своих бывших тренеров не уважают...
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    ologreds
    1694996960
    numo445944
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