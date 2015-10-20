Гарсия: «Израильский футбол прогрессирует»

Защитник «Маккаби« Карлос Гарсия отметил прогресс израильского футбола в настоящий момент.

«Клуб переживает один из лучших моментов в своей истории. Израильский футбол прогрессирует. Мы меняем свой игровой стиль от матчей Лиги чемпионов к внутренним встречам.

Мы с уважением относимся к «Порту«, однако намерены осложнить ему жизнь. Если выйду на поле, постараюсь помочь команде. Я всегда готов к этому», – заявил Гарсия.

После двух туров «Маккаби» занимает последнюю строчку в турнирной таблице Лиги чемпионов группы G. Матч «Порту» – «Маккаби» состоится во вторник, 20 октября, в 21:45 по московскому времени.