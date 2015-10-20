«Байер» – «Рома». Смотреть онлайн

«Роме» предстоит очередное испытание в текущем розыгрыше Лиги чемпионов, который складывается для римлян далеко не в позитивном ключе. «Байер» на своем поле постарается взять три очка, чтобы укрепить свои позиции в борьбе за выход в плей-офф.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча «Байер» – «Рома», выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона. Начало встречи – в 21:45.