Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Глеб: «Хотелось бы выйти и пободаться с «Барселоной»

    Полузащитник БАТЭ Александр Глеб не сыграет с «Барселоной» в матче Лиги чемпионов из-за травмы, но это не помешало ему поделиться своими ожиданиями от предстоящей встречи.

    «Вообще, неприятно быть травмированным. Однако не сыграть с «Барселоной» – обиднее вдвойне. Хотелось бы выйти и хотя бы пободаться.

    Не думаю, что отсутствие Месси и Иньесты облегчит нам жизнь. В составе соперника достаточно игроков, способных их заменить. Да и у молодежи, напротив, будет еще больше мотивация. Тяжело сказать, как все повернется. Одно ясно: шанс есть всегда. Главное – не бояться, не вешать нос, стараться играть в свой футбол. Не думать о результате.

    В преддверии приема каталонцев все вспоминают о «Баварии» и «Роме». Все-таки надо понимать: «Барселона» – это что-то особенное. Чувствую ожидания болельщиков. Уверен, ребята готовы к бою и выложатся не на сто процентов, а больше. Многое зависит от удачи. Ничья с «Барселоной»? Это уже победа», – заявил Глеб.

    Напомним, что Глеб выступал за «Барселону» с 2008 по 2011 год. Матч БАТЭ – «Барселона» состоится во вторник, 20 октября, в 21:45 по московскому времени.

    Источник: Pressball

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.10.2015 11:19
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ologreds
    1694996962
    numo445908
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+