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    Депуатр: «Матч с «Валенсией» – самый трудный в группе»

    Нападающий «Гента« Лоран Депуатр с нетерпением ждет матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Валенсии».

    «Это самый трудный матч в группе. «Валенсия» играет в родных стенах, и нам придется непросто. Однако все возможно.

    Моя битва с защитной линией соперника будет интересной. Это поединок Лиги чемпионов, и здесь всегда ощущаешь давление. Я впервые буду играть на такой арене, как «Месталья». У нас в Бельгии вместимость стадионов примерно 25 тысяч человек, а здесь на нас могут прийти посмотреть аж 55 тысяч болельщиков!» – сказал Депуатр.

    Напомним, матч «Валенсия» – «Гент» состоится во вторник, 20 декабря, в 21:45 по московскому времени.

    Источник: УЕФА

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    20.10.2015 08:06
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