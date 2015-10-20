Сиссе завершил карьеру

Известный французский форвард Джибриль Сиссе, который выступал в России за «Кубань», принял решение завершить свою профессиональную карьеру. Бывший нападающий сборной Франции в январе перенесет операцию по замене тазобедренного сустава на протез.

Напомним, что 34-летний Сиссе за свою карьеру играл за «Бастию», «Аль-Гарафу», «КПР», «Лацио«, «Панатинаикос», «Марсель«, «Ливерпуль«. В составе национальной команды он провел 41 матч и забил 9 голов. В составе «Кубани» француз играл в 2013 году: в его активе 15 матчей и 4 гола в Премьер-лиге.