Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Сиссе завершил карьеру

    Известный французский форвард Джибриль Сиссе, который выступал в России за «Кубань», принял решение завершить свою профессиональную карьеру. Бывший нападающий сборной Франции в январе перенесет операцию по замене тазобедренного сустава на протез.

    Напомним, что 34-летний Сиссе за свою карьеру играл за "Бастию", "Аль-Гарафу", "КПР", "Лацио", "Панатинаикос", "Марсель", "Ливерпуль". В составе национальной команды он провел 41 матч и забил 9 голов. В составе «Кубани» француз играл в 2013 году: в его активе 15 матчей и 4 гола в Премьер-лиге.

    Источник: L' Equipe

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.10.2015 06:51
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +21

      Стелс007 20 октября 2015, 09:42

      Легенда. Фильм Такси 3 навека

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +47

      MERZAVETC > Стелс007 20 октября 2015, 12:57

      и тачка на прокачку

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +576

      Hala Madrid 20 октября 2015, 09:27

      Стойкий мужик=) С его переломами продолжил играть.

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11